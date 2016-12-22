Правозащитники узнали об отказе в лекарствах заключенному ИК-1 Макарову

Заключенному Евгению Макарову, который является потерпевшим по делу об избиении в ИК-1 в ярославской области, не дают лекарств и ограничивают условия доступа правозащитников к нему. Об этом РБК сообщил представитель фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев, который накануне посетил осужденного.

«Евгений жалуется на расстроенные нервы, бессонницу. Обратился к психиатру и попросил назначить снотворное или успокоительное. Успокаивающее в наличии есть — «Феназепам», но в «Феназепаме» ему отказали, рекомендовали принимать «Новопассит». Возможно, теоретически это правильно, но «Новопассита» в колонии сейчас нет, а родственникам пока не разрешали его передать», — сказал правозащитник.

Ионцев подчеркнул, что нарушаются условия доступа к Макарову: свидания с ним проводятся только в присутствии сотрудника колонии. «Вот и вчера на встрече присутствовал дежурный помощник начальника колонии. Я ему говорю, что он нарушает закон, на что сотрудник колонии лишь руками разводит, говорит, такой приказ», — отмечает активист. Правозащитник добавил, что сотрудники колонии запрещают ему проносить с собой технику: фотоаппарат, видеокамеру, телефон. «В арсенале у нас в итоге только ручка и бумага. Мы не можем зафиксировать ни нарушения со стороны колонии, ни состояние доверителя», — заключил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники колонии избивали заключенного. Выяснилось, что им был Макаров. После этого СК возбудил уголовное дело. Его фигурантами являются 12 человек.