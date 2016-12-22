Путин заявил о военном поражении «Исламского государства»

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) потерпела военное поражение, но она по-прежнему представляет серьезную опасность. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Очевидно, что, несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира», — отметил Путин, добавив, что большую опасность представляют и другие экстремистские структуры.
В этой связи он призвал задуматься о новых формах многостороннего взаимодействия, способных закрепить успехи в борьбе с терроризмом, и пресечь распространение этой угрозы.
Объекты «Исламского государства» были среди основных целей операции, которую российские военные проводили в Сирии с сентября 2015 года.