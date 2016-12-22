В Петербурге планировавшего теракт сторонника ИГ осудили на шесть лет

Сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировавшего теракт в Санкт-Петербурге, приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Умара Махмадиева и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической). Махмадиев вину признал.
Ранее в августе суд приговорил фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе Петербурга Евгения Ефимова к пяти годам колонии и штрафу 100 тыс. руб. Он был арестован в декабре 2017 года. Ему вменяли ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).