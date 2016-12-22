По делу об избиении мужчин в Петербурге задержали еще одного подростка

Полиция задержала в Санкт-Петербурге еще одного подростка, который подозревается в нападении на граждан. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по городу.

Отмечается, что задержанный 17-летний местный житель нигде не учится и не работает.

Следователи провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших, а также электронные носители, одежду подозреваемых и другие предметы.

По данным СК, в 2017 году подростку и 13 его соучастникам предъявили обвинение в грабежах и разбоях, в настоящее время дело рассматривается судом по существу. Тогда его отправили под домашний арест.

Накануне были задержаны еще двое подозреваемых, им предъявили обвинения. Установлено, что они также нигде не работают и не учатся, один из них был судим за кражу.

24 августа группа подростков на улице Таврической жестоко избила двоих местных жителей. Они были госпитализированы. Кроме того, подростки повредили припаркованную машину и разбили витрину магазина. СК возбудил дело по ст. 116 УК РФ (побои), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).