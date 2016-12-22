В Петербурге задержали двух подростков по делу об избиении мужчин

В Санкт-Петербурге задержаны двое подростков, которые подозреваются в избиении двух человек на Таврической улице. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Петербургу.

Задержанные проходят по уголовному делу по ст. 116, п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Отмечается, что подозреваемые — 17-летние молодые люди, которые нигде не работают и не учатся. Один из задержанных был ранее судим за кражу. На данный момент решается вопрос об аресте подростков и предъявлении им обвинений.

Об избиении двух местных жителей подростками стало известно 28 августа. Как сообщали в СКР, 24 августа около 20 подростков из хулиганских побуждений жестоко избили двух местных жителей у жилого дома на Таврической улице. Пострадавшие были госпитализированы. У одного из них сломана челюсть, а у другого — нос. Также подростки повредили припаркованную машину и разбили витрину магазина.