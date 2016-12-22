В Петербурге группа подростков избила двух местных жителей

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу подняло вопрос о принятии прокуратурой к производству уголовных дел, возбужденных после избиения двух местных жителей группой подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Дела были возбуждены отделом дознания управления МВД России по ст. 116 и п. «д» ч. 2 ст. 112 (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, 24 августа около 20 подростков возле дома на Таврической улице жестоко избили двух местных жителей. Пострадавших доставили в больницу. «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости», одному из пострадавших подростки сломали челюсть, второму — нос. После этого хулиганы изуродовали припаркованную машину, разгромили витрину магазина и налетели на пожилую женщину на остановке. Дебош продолжался в течение нескольких часов, в полицию поданы более десятка заявлений от очевидцев.