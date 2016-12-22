ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,58 67,57 EUR Нал. 80,18 79,10 USD Бирж. 68,08 +0,14 EUR Бирж. 79,58 -0,00 USD ЦБ. 68,08 -0,06 EUR ЦБ. 79,68 +0,12 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6915,40 -166,27 IMOEX 2346,60 -0,08% RTSI 1085,71 +0,06% Brent 77,76 +1,63% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США
Лента новостей
Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда 14:21, Политика Главный конструктор ракеты «Союз-5» покинет корпорацию «Энергия» 14:17, Политика Обращение Путина по пенсиям собрало у телевизоров 1,5 млн москвичей 14:12, Технологии и медиа Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов 14:09, Бизнес Песков опроверг переговоры с США по условиям второй части новых санкций 14:09, Политика Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Кадетство» 13:59, Общество В «Гознаке» рассказали о возможных изменениях дизайна банкнот 13:52, Финансы 10 апартаментов премиум-класса, которые продаются в «Москва-Сити» 13:51, Недвижимость Владимир Меньшов опроверг слухи о своей госпитализации 13:51, Общество Почему зарядки для смартфонов Tesla раскупили меньше чем за день 13:46, Стиль В Кремле объяснили крупнейшие учения у берегов Сирии 13:43, Политика В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян от Forbes 13:43, Политика Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 13:40, Партнерский материал Фишки в смартфоне: как ИT упрощают частные инвестиции 13:38, Мнение В Петербурге создателя группы в WhatsApp в поддержку ИГ осудили на 6 лет 13:27, Политика Бронзовый призер ЧМ-2018 перейдет в «Монако» за €12 млн 13:27, Спорт «Я привык находиться там, где трудно»: памяти Иосифа Кобзона 13:22, Фотогалерея  Умер Иосиф Кобзон 13:20, Общество Как суд защитил строителей от потребительского экстремизма 13:18, Строительство  АвтоВАЗ не откажется от алюминия UC Rusal 13:17, Бизнес Предполетная подготовка: зачем криптовалютам ETF 13:16, Крипто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:10, РБК и Сбербанк По делу об избиении мужчин в Петербурге задержали еще одного подростка 13:06, Общество Джозеф Любин, Ethereum: манипуляции рынком не связаны с Tether 13:05, Крипто Структура Минца пойдет на мировую с ПСБ по спору на ₽14,5 млрд 13:00, Финансы Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США 12:54, Политика
Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США
Политика, 12:54
0
Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг выступят на открытом заседании в комитете по разведке США в сенате 5 сентября. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на председателя комитета.

На слушания также пригласили исполнительного директора Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейджа, но он не подтвердил свое присутствие на заседании. По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Бёрра, топ-менеджеров будут спрашивать об их ответных действиях на иностранное влияние на соцсети.

Трамп обвинил Facebook и Twitter в попытках заставить американцев молчать
Технологии и медиа

Американские спецслужбы с января 2017 года ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Власти считают, что Кремль через фейковые аккаунты и рекламу в соцсетях распространял пропаганду, повлиявшую на американских избирателей. В сенате в октябре и ноябре прошли открытые слушания, на которых присутствовали представители Twitter, Google и Facebook, в том числе ее глава Марк Цукерберг. Тогда он признал ошибку компании, не уделившей должного внимания кибербезопасности, а в апреле 2018 года дал показания по делу об утечке данных тысяч пользователей.

Теги: Facebook , Twitter , Google , соцсети , вмешательство в выборы
Главное
Умер Иосиф Кобзон Общество
Материалы по теме
Власти США обсудили с Microsoft и Facebook вопросы кибербезопасности Политика
Apple удалила приложение «дочки» Facebook за сбор данных о пользователях Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter