Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг выступят на открытом заседании в комитете по разведке США в сенате 5 сентября. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на председателя комитета.

На слушания также пригласили исполнительного директора Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейджа, но он не подтвердил свое присутствие на заседании. По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Бёрра, топ-менеджеров будут спрашивать об их ответных действиях на иностранное влияние на соцсети.

Американские спецслужбы с января 2017 года ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Власти считают, что Кремль через фейковые аккаунты и рекламу в соцсетях распространял пропаганду, повлиявшую на американских избирателей. В сенате в октябре и ноябре прошли открытые слушания, на которых присутствовали представители Twitter, Google и Facebook, в том числе ее глава Марк Цукерберг. Тогда он признал ошибку компании, не уделившей должного внимания кибербезопасности, а в апреле 2018 года дал показания по делу об утечке данных тысяч пользователей.