Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар 29 августа провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство Anadolu. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, региональную безопасность и сотрудничество двух стран.

Турция проводила в Сирии ряд военных операций, таких как «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение новой военной операции у турецких границ, заверив, что военные «готовы для новой миссии».

В июне турецкий лидер заявил, что если власти Ирака не смогут самостоятельно разобраться с террористами на севере страны, Турция начнет там военную операцию. «Мы ударим и по Синджару, и по Кандилю, ни у кого больше не спрашивая», — отмечал Эрдоган. В августе президент Турции заявил, что военная операция в Сирии находится на «последней стадии» подготовки.