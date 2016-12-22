В США призвали переосмыслить оборону с учетом возможностей России и Китая

США должны переосмыслить стратегию своей национальной обороны с учетом наличия равных по силе противников, которыми являются Россия и Китай. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. Об этом пишет Military Times.
По его словам, ситуация с безопасностью меняется. «Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну безопасной, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — сказал генерал.
По его словам, равными по силе противниками США являются Россия и Китай. Как отметил О’Шонесси, необходимо думать об обороне в ключе, отличном от того, как это было в прошлом. «Это значит, что мы должны основательно переосмыслить нашу национальную безопасность, решить, как мы будем защищаться от равного по силе соперника», — отметил генерал.
24 августа в США состоялась торжественная церемония открытия Второго флота Военно-морских сил США. Как писало официальное издание Пентагона, Второй флот был возрожден, чтобы контролировать растущую активность России в Северной Атлантике.