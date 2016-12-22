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США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию
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США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию
Политика, 20:00
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США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию
Второй флот США, расформированный в 2011 году, возрожден. На церемонии, посвященной этому событию, представители Пентагона объяснили, что это сделано из-за активности России в Северной Атлантике
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Власти США возродили Второй флот Военно-морских сил США, чтобы контролировать растущую активность России в Северной Атлантике, сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes. Торжественная церемония открытия Второго флота состоялась в пятницу, 24 августа, на борту авианосца USS George H.W. Bush.

Командование Вторым флотом принял вице-адмирал Эндрю Льюис. Возрождение флота является частью новой Национальной оборонной стратегии США, которая фокусируется больше на ближайших противниках и меньше — на терроризме, сказано в сообщении.

«Наш морской контроль, наша демонстрация силы — два жизненно важных элемента нашей национальной безопасности — оспариваются возрождающимися державами, а именно Россией и Китаем», — заявил на церемонии глава командования сил флота США адмирал Кристофер Грэди. «Нам, как Военно-морскому флоту, как нации, не приходилось сталкиваться с такими соперниками с тех пор, как почти три десятилетия назад закончилась холодная война», — добавил он.

Второй флот США был расформирован в 2011 году в целях сокращения расходов. Церемония расформирования прошла 30 сентября 2011 года на военно-морской базе Норфолк, которая являлась административным центром флота. О планах возродить Второй флот стало известно в мае этого года. Главком американского флота адмирал Джон Ричардсон тогда говорил, что Второй флот будет восстановлен из-за растущего «противостояния сверхдержав». Россия напрямую тогда не называлась.

Второй флот, как и прежде, будет действовать в районе восточного побережья США и в северной части Атлантического океана. Количество кораблей и личного состава возрожденного флота пока не называется. Также остаются неясными и ряд других деталей, например, как далеко на восток смогут заходить корабли Второго флота и какая часть океана останется в ответственности Шестого флота (сейчас в зону его ответственности входят Атлантика вдоль Европы и Африки и Средиземное море).

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Пентагон , ВМС США , Флот
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