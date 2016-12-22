Украинский журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Порошенко

Журналист украинской газеты «НикВести» Иван Казора заявил, что украинский президент Петр Порошенко выхватил у него из рук микрофон. Об этом сообщает УНН.

По словам Казоры, он намеревался задать вопрос украинскому лидеру о его обещаниях во время визита на предприятие «Зоря-Машпроект» в Николаеве. В мае 2018 года Порошенко заявлял, что выделит несколько миллионов гривен из своего благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади в Николаеве. Украинский президент назвал эту помощь «личным подарком жителям Николаева». Также Порошенко пообещал выделить из бюджета 10–15 млн гривен на реконструкцию городского стадиона.

Видео: Іван Казора / Facebook

«Не успел я задать вопрос, когда мы увидим выполнение этих обещаний, Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке, — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу», — написал Казора на своей странице в Facebook. После этого, по его словам, глава Николаевской области Алексей Савченко оттолкнул его от Порошенко.