СМИ узнали о многомиллионном подарке Порошенко для сына

Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну, народному депутату Алексею 1,1 млн гривен и часть прав на дом в поселке Козин под Киевом на 9,5 млн гривен. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на электронную имущественную декларацию Алексея Порошенко.

Отмечается, что площадь жилого дома с прилегающими постройками в Козине составляет 1331,7 кв. м. Издание отмечает, что в имущественной декларации Петра Порошенко за 2017 год указывалась стоимость дома – 30 млн гривен.

Ранее телеканал «112 Украина» разместил список подарков из 358 позиций, которые Петр Порошенко получил в 2014-2017 годах. В списке указывались книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, «Путеводитель по Крыму», белое кимоно, кукла «Украинка». Все подарки были переданы в Фонд президента Украины.