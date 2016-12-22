Суд в Киеве оставил без изменений продление ареста Надежде Савченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста экс-депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко до 7 сентября. Об этом заявил ее адвокат Константин Глоба, сообщает телеканал «112 Украина».
«Отменено решение первой инстанции, но фактически выбрана та же мера пресечения. Основания, почему это сделано, мы увидим, когда будет полный текст постановления суда», — сказал Глоба.
Адвокат добавил, что решение суда ему «непонятно» и оно будет оспорено.
Таким образом, решение Шевченковского суда о продлении ареста Савченко на два месяца, принятое 8 августа, оставлено без изменений.
Экс-депутат проходит по делу «Офицерского корпуса» и обвиняется в подготовке покушения на высших руководителей страны: президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других с использованием минометов, а также в подготовке теракта в Верховной раде с применением стрелкового оружия и гранат. Савченко своей вины не признает. Порошенко отметил, что действия Савченко были связаны с российскими спецслужбами.