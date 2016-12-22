Суд в Киеве оставил без изменений продление ареста Надежде Савченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста экс-депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко до 7 сентября. Об этом заявил ее адвокат ​Константин Глоба, сообщает телеканал «112 Украина».

«Отменено решение первой инстанции, но фактически выбрана та же мера пресечения. Основания, почему это сделано, мы увидим, когда будет полный текст постановления суда», — сказал Глоба.

Адвокат добавил, что решение суда ему «непонятно» и оно будет оспорено.

Таким образом, решение Шевченковского суда о продлении ареста Савченко на два месяца, принятое 8 августа, оставлено без изменений.

Экс-депутат проходит по делу «Офицерского корпуса» и обвиняется в подготовке покушения на высших руководителей страны: президента ​ Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других с использованием минометов, а также в подготовке теракта в Верховной раде с применением стрелкового оружия и гранат. Савченко своей вины не признает. Порошенко отметил, что действия Савченко были связаны с российскими спецслужбами.