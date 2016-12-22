Голикова рассказала о проверках стоимости зданий Пенсионного фонда

​Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1», что Счетная палата проводила проверку стоимости зданий Пенсионного фонда.

«Я в своей прошлой должности, будучи председателем Счетной палаты, тоже проверяла эти же здания и сооружения с точки зрения стоимости квадратного метра», — сказала она.

По ее словам, в 2015 году президент Владимир Путин поручил правительству установить «нормативы стоимости жилья для строительства зданий» Пенсионного фонда.

Она отметила, что сейчас Пенсионный фонд строит две клиентские службы на сумму 486 млн руб. — в Москве и в Крыму.

В своем обращении к россиянам, которое федеральные каналы показали в эфире в среду, 29 августа, президент России Владимир Путин заявил, что общая стоимость объектов Пенсионного фонда составляет 120 млрд руб. Президент добавил, что ПФР «слишком размахнулся со своими апартаментами». По словам Путина, было предложение покрыть бюджет ПФР за счет продажи части недвижимости, но вырученных денег хватило бы только на выплату пенсий в течение шести дней.

Впоследствии в пресс-службе Пенсионного фонда рассказали РБК, что продажа офисов фонда не может быть альтернативой пенсионной реформе.​