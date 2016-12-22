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Пенсионный фонд ответил на слова Путина об «апартаментах» ПФР
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Пенсионный фонд ответил на слова Путина об «апартаментах» ПФР
Пенсионная реформа, 18:57
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Пенсионный фонд ответил на слова Путина об «апартаментах» ПФР
Пенсионный фонд не обсуждает продажу своих объектов, сообщила РБК пресс-служба ПФР. Владимир Путин говорил о такой мере как об «абсурдных, нерациональных идеях», объяснили в фонде
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Продажа офисов Пенсионного фонда России не может быть альтернативой пенсионной реформе, заявила РБК пресс-служба ПФР в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Владимира Путина об объектах фонда.

Путин упомянул ПФР в своем телеобращении о повышении пенсионного возраста. «Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — сказал Путин, говоря об источниках финансирования пенсий. Однако, подчеркнул он, общая стоимость этих объектов составляет 120 млрд руб., и «даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней».

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«Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как, во-первых, все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста», — заявила РБК пресс-служба фонда.

Офисы ПФР — «это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп», отметили в фонде: «В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1–1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал (многие приходят с маленькими детьми)». Из-за этого к помещениям ПФР, как объясняют в фонде, предъявляются повышенные требования — по пожарной безопасности, стандартам доступности для инвалидов, СНИП, климатическим условиям, температурному режиму, нормам охраны труда и государственным стандартам энергосбережения.

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При этом Пенсионный фонд не первый год занимается оптимизацией численности сотрудников. «Штат Фонда с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения штата составят до 25%», — указали в ПФР.

В рамках телеобращения Путин предложил смягчить повышение пенсионного возраста. Так, для женщин его увеличат до 60, а не до 63 лет, как предлагало правительство (для мужчин по-прежнему планируется увеличение до 65 лет). Кроме того, Путин объявил о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей. Граждане, которые, согласно реформе, должны выйти на пенсию в 2019–2020 годах, смогут сделать это на полгода раньше. Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода реформы (то есть до 2028 года) сохранятся в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

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Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Пенсионный фонд , Владимир Путин
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