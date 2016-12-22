В Кремле назвали ненормальным иск США в ВТО против России

В инициированном США торговом споре против России из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров Москва будет «использовать всю широкую палитру контраргументов», заявил, комментируя действия Вашингтона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Российские власти, как подчеркнул официальный представитель Кремля, «не считают [инициативу США относительно торгового спора] нормальной». «Безусловно, Россия будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов», — добавил Песков.

Ранее 29 августа на сайте ВТО было размещено сообщение о том, что США запросили консультации с организацией по поводу повышения Россией таможенных пошлин на американские товары. Подобную меру Москва ввела 6 июня в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на российские сталь и алюминий. Тогда на 25–40% были увеличены таможенные ставки на ввоз в Россию ​порядка 80 товарных категорий из США (от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до некоторых бульдозеров и грейдеров). «Россия не облагает дополнительными пошлинами на аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО», — отмечается в запросе в ВТО США.

На подобные действия Вашингтона уже отреагировали в Минэкономразвития России. По мнению ведомства, США «неверно интерпретируют природу мер, принятых ​российской стороной». «Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае США)», — пояснили в министерстве.