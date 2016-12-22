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Экс-начальник главного управления военной полиции стал замминистра спорта
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Экс-начальник главного управления военной полиции стал замминистра спорта
Общество, 18:03
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Экс-начальник главного управления военной полиции стал замминистра спорта

Бывший начальник главного управления военной полиции Минобороны России Игорь Сидоркевич назначен заместителем министра спорта, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сидоркевич родился в 1963 году в Могилевской области БССР, в 1985 году он закончил учебу в ленинградском Военном институте физической культуры. Позже он учился в академии Федеральной службы безопасности России и проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1993 году он возглавил Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, кроме того, Сидоркевич является вице-президентом Федерации дзюдо России. В 2013 году указом президента его назначили на должность начальника главного управления военной полиции Минобороны.

Теги: Минспорта , назначение
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