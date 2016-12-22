Титов призвал не «насиловать работодателей» за увольнение предпенсионеров

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал чиновников из Минтруда «не насиловать работодателей, если в экономике нет рабочих мест для пожилых». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, предложение о введении уголовной ответственности за увольнение пожилых работников не решит проблему их незанятости.

«Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет — от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице?» — указал Титов.

Накануне в пресс-службе Минтруда сообщали РБК об обсуждении предложений по введению уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста. Также в министерстве предлагают увеличить пособия по безработице для этой категории граждан и обязать компании оплачивать проведение ежегодной диспансеризации для таких работников. Таким образом в министерстве предполагают добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста.

Проект документа рассмотрят 27 июля на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Положения ФЗ «О занятости населения» предусматривают наступление предпенсионного возраста за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.