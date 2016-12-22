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​ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа
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​ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа
Общество, 14:13
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​ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий провоза багажа
ФАС посчитала, что «Победа» навязывает пассажирам невыгодные условия. Компании вынесли предупреждение с требованием изменить свою политику
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве обвинило лоукостер «Победа» в навязывании пассажирам невыгодных условий провоза багажа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что при покупке билетов на сайте авиакомпании для группы пассажиров приобрести провоз багажа весом до 10 кг за 499 руб. можно только на одного человека. Остальным можно оформить только до 20 кг за 1499 руб.

При этом при оформлении билета на одного человека ограничений на багажное место на 10 кг нет.

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«Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — приводятся в сообщении слова руководителя Московского УФАС Армена Ханяна.

«Победа» получила предупреждение о необходимости прекратить навязывать невыгодные условия потребителям. Авиакомпания должна предоставить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования. При неисполнении предупреждения в установленный срок будет возбуждено антимонопольное дело.

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Представитель «Победы» пока не ответил на запрос РБК.

В начале августа «Победа» ввела плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Компания объяснила это решение нежеланием повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Изменения вступят в силу 28 октября, с переходом на зимнее расписание рейсов.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот» и специализируется на сегменте низкобюджетных перевозок.

Авторы: Артем Филипенок, Эльдар Кутдусов.
При участии: Василий Маринин.
Теги: «Победа» , УФАС , багаж
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