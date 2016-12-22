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Медведев поручил представить предложения по изменению пенсионной реформы
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Медведев поручил представить предложения по изменению пенсионной реформы
Пенсионная реформа, 13:25
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Медведев поручил представить предложения по изменению пенсионной реформы

Премьер-министр России поручил правительству и вице-премьеру Татьяне Голиковой в ближайшее время представить предложения об изменении пенсионной реформы в связи с инициативами президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна, прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — заявил Медведев.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
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29 августа Путин выступил с обращением к гражданам по поводу пенсионной реформы. В частности, глава государства сообщил о смягчении изменений пенсионного возраста для женщин (с 63 до 60 лет). Также он предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию в 50 лет, а также позволить тем, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 году, оформить пенсионные права на шесть месяцев раньше срока.

Кроме того, Путин выступил за сохранение льгот на имущество и недвижимость для пенсионеров в рамках старого пенсионного возраста и заявил о необходимости контроля за увольнением граждан предпенсионного возраста. Пособие по безработице для данной категории лиц предлагается увеличить с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб.

Путин предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию
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О пенсионной реформе в мае объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Изначально законопроект предполагал повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет и с 60 до 65 лет для мужчин. В Минфине объяснили необходимость реформы «негативными» трендами в демографии страны, в том числе ростом числа пенсионеров и снижению количества работающих граждан.

Теги: Дмитрий Медведев , пенсионная реформа , изменения
Главное
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы Политика
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