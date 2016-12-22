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Путин пообещал не менять пенсионный возраст для налоговых льгот
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Путин пообещал не менять пенсионный возраст для налоговых льгот
Пенсионная реформа, 12:35
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Путин пообещал не менять пенсионный возраст для налоговых льгот

Право на получение льгот по налогам на землю и недвижимость будет сохранено на уровне действующего пенсионного возраста, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что данные льготы предоставляются с выходом на пенсию. «Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста», — сказал Путин.

Президент добавил, что таким образом ряд граждан смогут перестать платить налоги за недвижимость до выхода на пенсию.

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Во время обращения Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, женщины будут выходить на пенсию не в 63 года, как было предложено в изначальной версии законопроекта, а в 60 лет. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил Путин. 

Срок выхода на пенсию мужчин, как и предлагалось ранее, — 65 лет.

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Пенсионную реформу в мае анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Изменения предполагали постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и с 55 до 63 лет для женщин. В Минфине объяснили необходимость реформы «негативными демографическими трендами», в числе которых рост числа пенсионеров и снижение количества работающих граждан.

Теги: Владимир Путин , пенсионная реформа
Главное
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы Политика
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