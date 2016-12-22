Гроб Маккейна понесет Кара-Мурза-младший

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет среди тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября, сообщает газета Politico.

Отмечается, что его выбрал сам Маккейн, который при ​жизни занимался планированием своих похорон. Кара-Мурза в апреле получил от Маккейна личное сообщение, в котором сенатор сообщил ему о диагнозе и предложил стать участником похоронной процессии.​

«В тот момент у меня не было слов. Я был убит горем», — сказал Кара-Мурза, добавив, что сразу же согласился на предложение и поблагодарил за оказанную честь.

По данным издания, гроб также понесут бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший глава Минобороны США Уильям Коэн, а также несколько друзей Маккейна, в том числе актер Уоррен Битти.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 26 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга.​

Владимир Кара-Мурза-младший является заместителем председателя общественного движения «Открытая Россия». Он также является председателем Фонда свободы Бориса Немцова.