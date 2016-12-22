Группа Минца ответила на сообщения о продаже НПФ «Будущее»

Информация о предстоящей продаже бизнесменом Борисом Минцем пенсионного фонда «Будущее» является неподтвержденной, заявили РБК в пресс-службе ФГ «Будущее»

Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В пресс-службе финансовой группы «Будущее» назвали «неподтвержденными» сообщения о поиске бизнесменом Борисом Минцем нового владельца для пенсионного фонда «Будущее». В то же время пресс-служба прямо не опровергла эту информацию, но и не подтвердила ее.

«Это не проверенные и официально не подтвержденные нами данные. В материале не приводится подтверждение ни от одного авторизованного источника», — говорится в ответе пресс-службы ФГ «Будущее» РБК.

Ранее о том, что Минц готов расстаться с НПФ «Будущее», сообщило агентство Reuters.

Источник, близкий к ФГ «Будущее», заявил агентству, что «покупателя они ищут, это точно». Об этом же рассказал еще один источник, близкий к «Будущему». Смену владельца фонда уже одобрил Центробанк, рассказал Reuters финансист, который уточнил, что узнал об этом в ЦБ. В то же время пресс-служба Центробанка ответила, что не комментирует действующие НПФ и конкретные сделки.

19 марта русский Forbes сообщил, что «Будущее» ведет переговоры с пенсионным фондом Сбербанка о продаже актива. По словам трех источников издания на пенсионном рынке, в случае слияния под управлением объединенной структуры окажется не менее 790 млрд руб.

Собеседники Forbes уточнили, что к продаже фонда акционеров «подтолкнул» регулятор. Владельцы НПФ «Будущее», рассказал источник, в настоящее время готовят документы для подачи в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для одобрения сделки.