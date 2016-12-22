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Экс-заместителя гендиректора «Аэропорты Красноярья» осудили на три года
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Экс-заместителя гендиректора «Аэропорты Красноярья» осудили на три года
Общество, 09:54
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Экс-заместителя гендиректора «Аэропорты Красноярья» осудили на три года

В Красноярске Советский районный суд приговорил бывшего заместителя генерального директора предприятия «Аэропорты Красноярья» к трем годам лишения свободы в колонии строго режима за получение взятки в виде имущества на сумму 260 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал экс-гендиректора виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере). Кроме того, его обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки.

В прокуратуре рассказали, что с 2014 по 2017 год, когда осужденный занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения, он систематически получал взятки в виде различных вещей, автомобильного оборудования и запчастей от директора одной из фирм. За это фигурант уголовного дела выбирал компанию взяткодателя в качестве поставщика во время проведения закупок. Обвиняемый согласился до суда сотрудничать со следствием.

На сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР отмечается, что во время следствия бывший заместитель гендира находился под домашним арестом. После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда. Расследование в отношении других фигурантов уголовного дела о коррупции в компании «Аэропорты Красноярья» продолжается.

По обвинению во взятке арестован гендиректор аэропорта Якутск
Общество


В начале июля был арестован генеральный директор аэропорта Якутск Николай Местников. Следствие полагает, что он получил взятки на 14 млн руб.

Теги: взятка , Аэропорт , Коррупция
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