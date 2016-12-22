В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты

В Омске четверо строителей упали с 30-метровой высоты во время проведения работ на элеваторе. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел вечером во вторник, 28 августа, в Кировском административном округе. Строители укрепляли емкости для хранения зерна. Во время работы произошло падение подвесной конструкции из-за обрыва троса. Вместе с ней упали четверо человек. В результате погибли двое рабочих, еще двое пострадали. Один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами, здоровью второго «существенный вред» не причинен.



По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сотрудники правоохранительных органов вместе с альпинистами осмотрели место происшествия. Изъяты документы подрядной организации, которая осуществляла строительные работы.