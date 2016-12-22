При обрушении строительных лесов в Петербурге пострадали пятеро рабочих

В центре Санкт-Петербурга около 11 часов утра у дома 8 на Гражданской улице обрушились строительные леса, в результате чего пострадали пятеро рабочих, сообщает «Фонтанка».



«При осмотре фасада капитально ремонтируемого здания произошло обрушение настилов строительных лесов с четвертого по первый этаж. Пятеро рабочих осматриваются врачами скорой медицинской помощи. Проводится разбор конструкций», — сообщили изданию в Главном управлении МЧС региона. Очевидцы сообщили, что на асфальте видна кровь.

Строительные работы ведутся компанией «Альтернатива», которой государственной административно-технической инспекцией выдан ордер на ремонт фасада с 11 июля по 19 августа. В компании от комментариев отказались.

В конце июля при обрушении строительных лесов омского управления предприятия АО «Транснефть — Западная Сибирь» пострадали пять рабочих компании-подрядчика ООО «Спецстройсервис», ремонтировавших резервуар.