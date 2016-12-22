СК возбудил дело из-за обрушения строительных лесов у Главного штаба

По факту обрушения временной кровли со здания в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали двое мужчин и 15-летняя школьница, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Установлено, что 21 августа 2018 года в результате сильного порыва ветра произошло обрушение временной кровли со здания, расположенного в доме 10 на Дворцовой площади», — говорится в сообщении. В результате инцидента пострадали три человека, все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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21 августа в Санкт-Петербурге обрушились строительные леса с крыши арки Главного штаба. В городской станции скорой помощи тогда сообщили РБК, что в результате пострадали три человека, в том числе девочка-подросток.

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что обрушение вызвал сильный ветер. По данным источника ТАСС, один из пострадавших был иностранцем.