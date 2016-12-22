Почти половина американцев выступила за импичмент Трампа

Меньше половины граждан США (44%) высказались за начало процесса импичмента американского президента Дональда Трампа, разговоры о котором в последнее время все чаще происходят в западной прессе. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса портала Axios и социологической службы Survey Monkey.

Среди сторонников Демократической партии за импичмент выступили 79%, при этом среди сторонников Республиканской партии, членом которой является Трамп, лишь 8%.

В свою очередь среди не поддерживающих какую-либо партию за импичмент президента США высказались 49% респондентов.

О возможности объявления импичмента Трампу заговорили после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признался под присягой, что в ходе предвыборной кампании 2016 года по поручению Трамп выплатил двум женщинам, с которыми у него якобы была интимная связь, крупные суммы в обмен на отказ от общения с прессой. Противники Трампа увидели в этом нарушение законодательства, при этом сам хозяин Белого дома назвал своим единственным проступком победу на выборах.

