Еще не повод: почему Трампу вряд ли грозит импичмент

Признания адвоката Майкла Коэна в очередной раз поставили президента США в уязвимое положение. Другое дело, что уязвимость эта — фактор системный и постоянный, как ослабляющий Трампа, так и усиливающий

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что от имени своего клиента и с его ведома выплатил двум женщинам крупные суммы в обмен на молчание и отказ выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах. Демократы ликуют: чем не повод для импичмента? Во время предвыборной кампании адвокат кандидата в президенты заплатил за сокрытие важной информации, которая могла повлиять на исход выборов. А сам Трамп потом неоднократно заявлял, что этого не было. И как-то забывается, что ни сомнительная моногамность нынешнего президента США, ни его сложные отношения с фактами и правдой не были для избирателя секретом — и это не помешало Дональду Трампу победить на выборах.

Не добежать, а согреться

Есть ли основания для импичмента? По Конституции США такими основаниями могут быть государственная измена, получение взятки и «другие преступления и проступки» на высоком посту, что открывает широкое пространство для интерпретаций. Например, поводами для импичмента президенту Биллу Клинтону двадцать лет назад стали обвинения его в препятствовании правосудию и лжи под присягой. При этом было и неофициальное морально-этическое основание: может ли президент, глава нации, Верховный главнокомандующий быть неверным мужем? Изменил жене — изменит и стране? Примерно таким образом оппозиционные республиканцы, имевшие тогда большинство в обеих палатах конгресса, обрабатывали общественное мнение. Тем более что дело шло к промежуточным выборам в конгресс 1998 года.

Это в чем-то похоже на действия демократов, которые ведут кампанию против Трампа сегодня. Но запуск процедуры импичмента сложен и долог, а главное — сегодня не имеет перспективы в конгрессе, который контролирует партия президента. Если бы Республиканская партия планировала бороться с Трампом, она бы начала делать это раньше, но за последние полтора года республиканский истеблишмент вынужденно смирился с тем, что базовый электорат поддерживает своего экстравагантного президента, а не партийную верхушку. Те, кому это не нравилось, избрали путь молчаливого бойкота и покидают конгресс в этом году. Ни большинства голосов в палате представителей, ни две трети голосов в сенате импичмент сегодня собрать не сможет.

Однако демократам в истории про импичмент главное не добежать, а согреться. Козырь Трампа на предстоящих выборах — растущая экономика и рекордно низкая безработица. Демократы хотят перебить этот козырь этическим аргументом. Свидетельство Коэна — лишь подтверждение невысокого морального облика президента, уверяет оппозиция. За два с половиной месяца до выборов акцент на этом — это попытка мобилизовать либеральный электорат и независимых избирателей проголосовать против партии Трампа. Предвыборный контекст происходящего очевиден.

Издержки мобилизации

Действительно, показатель одобрения Трампа остается примерно на уровне 44%, неодобрения — на уровне 52%. Предварительные опросы и модели показывают, что у демократов — хорошие шансы захватить несколько десятков мест в палате представителей и перехватить над ней контроль. После этого Трамп уже не сможет проводить свою повестку через конгресс и, согласно плану демократов, после двух лет постепенного, пусть и яркого, политического увядания покинет Белый дом после выборов 2020 года.

Однако в этом плане есть изъяны. Во-первых, как уже говорилось, принципиально нового морального падения Трампа не случилось. Как он сам сказал в январе 2016 года: «Я могу застрелить человека посреди Пятой авеню и не потерять при этом голосов избирателей». Что бы ни случалось, его 40% избирателей остаются с ним.

Во-вторых, особенностью промежуточных выборов в США является низкая явка. За последние четырнадцать лет на президентские выборы приходит около 60% избирателей, а на промежуточные выборы в конгресс — лишь около 40%. По сути, приходят лишь самые мотивированные и отмобилизованные. И тут на каждого отмобилизованного новостями о «моральном чудовище» Трампе-демократе будет приходиться один республиканец, которому надоело постоянно слышать обвинения против своего президента. Двадцать лет назад кампания в поддержку импичмента Клинтона привела к тому, что на промежуточных выборах демократы не потеряли, а приобрели места в палате представителей, что крайняя редкость для промежуточных выборов на втором сроке президента. То есть все удары по Клинтону только сплотили его сторонников. Подобное может случиться и в ноябре 2018 года, если демократы «пережмут».

Именно чтобы не «пережать» и не создать риска объединения базового трамповского электората вокруг затравленного обитателями вашингтонских болот президента, лидеры демократов пока уклоняются от поддержки импичмента. Мол, пусть республиканцы сами разбираются со своим президентом, раз уж у них большинство в Конгрессе. А демократы ограничиваются моральным давлением и кампанией в СМИ.

Совсем отмахиваться от сценария импичмента не стоит. Но для его реализации должны сложиться совершенно фантастические условия: серьезный проигрыш республиканцев на промежуточных выборах, внезапное серьезное разочарование республиканской базы в Трампе и падение его рейтингов хотя бы до 30–35%, «предательство» президента верхушкой его партии, дополнительные свидетельства, вскрывающие грехи президента. Все это сложно представить себе в нынешней Америке.

Но времена нынче необычные: президентство Трампа два-три года назад тоже казалось совершенно невозможным.