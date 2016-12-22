В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за слов Кадырова

Письмо правозащитников к президенту России Владимиру Путину по поводу слов главы Чечни Рамзана Кадырова — чушь и попытка привлечь к себе внимание. Об этом в разговоре с РБК заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Это чушь, это попытка привлечь к себе внимание, Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово правозащитники изначально ставилось в кавычки и имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую республику для того, чтобы клеветать», — сказал Умарова.

По его словам, правозащитники «у нас работали, работают и будут работать». «Письмо — это, видимо, такая своеобразная реакция для привлечения внимания», — добавил министр.