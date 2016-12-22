ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,60 67,06 EUR Нал. 80,35 78,47 USD Бирж. 67,87 +0,35 EUR Бирж. 79,35 +0,48 USD ЦБ. 67,39 -0,01 EUR ЦБ. 78,76 +0,53 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7023,40 +125,90 IMOEX 2316,28 +0,14% RTSI 1078,28 -0,54% Brent 76,22 +0,58% DJIA 26064,02 +0,06% Nasdaq 8030,04 +0,15%
В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за слов Кадырова
Лента новостей
СМИ узнали о планах брать с жильцов служебных квартир плату за капремонт 04:51, Общество Российские военные обнаружили останки бойцов Красной армии на Эльбрусе 04:34, Общество Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ 03:52, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 03:43, РБК и Сбербанк Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России 03:09, Политика Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море 03:00, Политика Бразильские войска осадили границу с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов 02:29, Политика Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев 01:57, Политика Instagram введет функцию верификации аккаунтов 01:55, Технологии и медиа WSJ рассказала о планах Aston Martin выйти на IPO 01:12, Бизнес Армения ввела запрет на ввоз свинины и птицы из России 01:09, Общество Аксенов назвал вероятных виновников выброса загрязняющих веществ в Крыму 00:29, Общество На магистральном газопроводе в Архангельской области произошел взрыв 00:08, Общество PwC назвала самые быстрорастущие сегменты в индустрии развлечений и медиа 00:07, Технологии и медиа Российские военные заявили о доставке «Белыми касками» химоружия боевикам 28 авг, 23:54, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 28 авг, 23:52, РБК и Microsoft Трамп «получил» от главы ФИФА желтую и красную карточки 28 авг, 23:43, Политика Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде 28 авг, 23:11, Политика Посла Молдавии вызвали в МИД Румынии после попытки румын перейти границу 28 авг, 23:06, Политика Медведев сменит директора Ленинки 28 авг, 22:29, Политика Климкин назвал сроки уведомления России о разрыве договора о дружбе 28 авг, 22:29, Политика Турецкие СМИ сообщили о планах США создать бесполетные зоны в Сирии 28 авг, 22:24, Политика Правозащитники написали открытое письмо Путину из-за заявления Кадырова 28 авг, 22:09, Общество Минприроды отвергло возможное объединение Росприроднадзора и Росгидромета 28 авг, 22:03, Общество Российские актеры подали в суд на KFC из-за гонораров за рекламу 28 авг, 21:57, Общество ФАС попросила новые полномочия из-за «угрозы обороне страны» 28 авг, 21:55, Экономика Постпред России при ООН заявил об отсутствии у сирийской армии химоружия 28 авг, 21:46, Политика НАТО сочло значительной российскую эскадру у берегов Сирии 28 авг, 21:42, Политика
В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за слов Кадырова
Общество, 04:58
0
В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за слов Кадырова

Письмо правозащитников к президенту России Владимиру Путину по поводу слов главы Чечни Рамзана Кадырова — чушь и попытка привлечь к себе внимание. Об этом в разговоре с РБК заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Это чушь, это попытка привлечь к себе внимание, Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово правозащитники изначально ставилось в кавычки и имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую республику для того, чтобы клеветать», — сказал Умарова.

По его словам, правозащитники «у нас работали, работают и будут работать». «Письмо — это, видимо, такая своеобразная реакция для привлечения внимания», — добавил министр.

Главное
Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море Политика
Главное
Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море Политика
Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России Политика
Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter