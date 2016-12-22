Правозащитники написали открытое письмо Путину из-за заявления Кадырова

Правозащитники из международных организаций Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте HRW, силовые структуры Чечни в рамках борьбы с терроризмом допускают серьезные нарушения прав человека, включая незаконное лишение свободы, пытки, насильственные исчезновения. «Многие из этих незаконных методов используются чеченскими силовиками и против тех, кто мирно критикует власть», — заявили правозащитники, отметив, что такие правонарушения ими задокументированы. Они также отметили предельно враждебное отношение к правозащитникам на официальном уровне, упомянув случай с давлением на «Мемориал».

Авторы обращения подчеркнули, что в заявлении Кадырова о запрете въезда в Чечню для правозащитников «усматривается намерение совершить незаконные действия». Они призвали Путина отреагировать на данную ситуацию, осудить заявление Кадырова и не позволить ему привести в действие угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в беседе с РБК назвал письмо правозащитников Путину «чушью» и «попыткой привлечь к себе внимание».

«Это чушь, это попытка привлечь к себе внимание, Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово «правозащитники» изначально ставилось в кавычки, и имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжает в Чеченскую Республику для того, чтобы клеветать», — отметил он. По словам Умарова, правозащитники «работали, работают и будут работать» в Чечне.

20 августа в Чечне произошло три нападения на сотрудников правоохранительных органов. После инцидента Кадыров провел встречу с сотрудниками органов внутренних дел, в ходе которой возмутился «воем» правозащитников при попытке провести расследование и организовать «профилактическую работу». По его словам, тот, кто сочувствует бандитам, — «враг, которому нет места в Чечне».