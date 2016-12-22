Экс-глава Минкомсвязи рассказал о сферах деятельности своих компаний

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров после ухода из правительства занялся созданием компаний для IT-разработок. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «РБК Татарстан».

По словам Никифорова, он создает компании, которые будут делать «прорывные разработки» в области цифровых технологий. уточнил, что речь идет об искусственном интеллекте, робототехнике, компьютерном зрении.

Как отметил Никифоров, холдинговые управляющие компании уже учреждены, они прорабатывают около 15 существующих идей. Теперь будут учреждаться дочерние компании, отметил он. Бывший министр отказался анонсировать конкретные идеи, поскольку каждую из них надо «апробировать, убедиться, что она технически реализуема».

«Обычно для проверки такой идеи достаточно несколько десятков миллионов рублей, чтобы на старте отпилотировать, попробовать своими руками, сделать прототипы. А дальше это могут быть большие компании», — пояснил Никифоров. ​

В середине июня стало известно, что Никифоров создал две компании. Он пояснил, что это предприятия, которые «будут заниматься определенными проектами в области развития технологий».

Никифоров возглавлял Минкомсвязи с мая 2012 года по май 2018 года. В новом правительстве Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков.