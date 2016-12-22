Полиция отвергла связь инцидента в британском Бате с «Новичком»

В пресс-службе полиции графства Сомерсет заявили РБК, что недомогание сотрудников, принимавших участие в расследовании ​гибели мужчины в пригороде Бата, не связано с делом об отравлении «Новичком» в Солсбери.

«Офицеры, которые почувствовали недомогание, не были настолько больны, чтобы им понадобилась госпитализация. Больше никому плохо не стало. Это не связано с инцидентом в Солсбери», — подчеркнули в пресс-службе.

Тем не менее в полиции все еще не могут назвать причину смерти мужчины. Отмечается, что она связана с «предметами домашнего обихода».

О том, что полицейские, почувствовав недомогание, надели защитные костюмы при расследовании обстоятельств гибели молодого мужчины на юго-востоке Англии, в пригороде Бата, в графстве Сомерсет, 27 августа сообщило издание Daily Mail.

Отмечалось, что смерть расследуется как «необъясненная, но не подозрительная», полиция перекрыла дорогу к дому погибшего.

4 марта в британском городе Солсбери произошло отравление «Новичком» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В конце июня в городе Эймсбери тем же веществом отравились ​Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес, которая позднее скончалась в больнице.