В Кремле прокомментировали приглашение военных из Китая на учения

Участие китайских военных в международных учениях «Восток-2018» связано с расширением сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что впервые китайские военные будут участвовать во внутренних учениях.
«Это говорит о расширении взаимодействия во всех сферах двух союзников», — сказал он.
Отвечая на вопрос, оправданы ли затраты на учения на фоне пенсионной реформы, Песков сказал, что оборонные расходы оправданы и необходимы.
Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября на территории Сибири и Дальнего Востока. В них примут участие военные из Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и ВДВ. Кроме того, в маневрах будут участвовать военные из Китая и Монголии.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» станут самыми масштабными маневрами с 1981 года, когда проводились учения «Запад-81». По его словам, всего в них примут участие более 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, более 1 тыс. вертолетов, самолетов и дронов.