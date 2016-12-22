На Украине пообещали «неприятные сюрпризы» для России на Генассамблее ООН

Делегация Украины к заседанию Генассамблеи ООН подготовит «несколько неприятных сюрпризов» для России. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает телеканал «112 Украина».
По его словам, ряд инициатив с украинской стороны будет проходить под условным названием «милитаризация Крыма». Также будет затронут вопрос об украинских политзаключенных, находящихся в России, в том числе режиссере Олеге Сенцове.
Ельченко отметил, что на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября выступит президент Украины Петр Порошенко, он затронет тему голодомора 1932–1933 годов. Также украинский лидер встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем Генассамблеи Мирославом Лайчаком.
Порошенко в начале августа распорядился подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН.
73-я Генеральная ассамблея ООН откроется 18 сентября.
Генассамблея ООН в декабре 2017 года приняла резолюцию по правам человека в Крыму, в которой осуждалась «временная оккупация Россией части территории Украины». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове и «транслирует пропагандистские мифы Киева».