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Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН
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Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН
Политика, 12:21
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Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал Порошенко.

Он отметил, что 9 августа — это Международный день коренных народов мира, который является для Украины напоминанием о судьбе крымских татар. Президент добавил, что Генассамблея неоднократно поддерживала позицию Украины, в частности относительно нарушений прав крымских татар.

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В середине июля Порошенко упомянул о подготовке новой резолюции в эфире телеканала ICTV.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму большинством голосов. В ней осуждается «временная оккупация Россией части территории Украины». Глава Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, что эта резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове и подрывает авторитет Генассамблеи. 

Теги: Петр Порошенко , Крым
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