В Раде рассказали об осознанном желании крымчан стать частью России

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что жители Крыма «осознанно хотели стать частью российского пространства». По его словам, процесс присоединения обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями».

20 августа постпред украинского президента в Крыму Изет Гданов заявил, что власти не планируют «возвращать» полуостров в состав Украины военным путем. При этом, по его словам, есть решение «усилить давление» на Россию. В июне президент Владимир Путин заявил, что условий для возвращения Крыма не существует.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Киев не признал итоги голосования и считает, что территория оказалась «временно оккупирована».