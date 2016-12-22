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Масштабная проверка боеспособности началась в двух военных округах России
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Масштабная проверка боеспособности началась в двух военных округах России
Политика, 12:35
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Масштабная проверка боеспособности началась в двух военных округах России
Внезапная проверка боеготовности объявлена в двух из четырех военных округов России, Центральном и Восточном. Она продлится пять дней, рассказал Шойгу
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки боеготовности на восточном стратегическом направлении, передает «РИА Новости».

Проверка, инициированная президентом Владимиром Путиным, охватила силы Центрального и Восточного военных округов страны, Воздушно-десантные войска, силы дальней и военно-транспортной авиации. Она продлится пять дней, с 20 по 25 августа, и будет предварять масштабные учения «Восток-2018».

Министр поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств. На прошлой неделе, по словам Шойгу, прошли внеплановая проверка и командно-штабные тренировки на Северном флоте. Действия войск в ходе 16 специальных учений оценят три рабочие группы: две проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья изучит мобилизационное развертывание.

Учения «Восток-2018», также заметил Шойгу, станут беспрецедентными по масштабам. По словам министра, они сравнимы с учениями «Запад-81», которые проходили в сентябре 1981 года с участием соединений армии и флота СССР и стран Варшавского договора.

В новых учениях примут участие военные из Китая и Монголии. Маневры пройдут в августе—сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. В них будут задействованы силы Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота. Сценарий учений предусматривает практический розыгрыш боевых действий. На «Восток-2018» в Россию приедут 3,2 тыс. китайских военнослужащих, которые привезут с собой 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов.

В апреле у границ Евросоюза прошли совместные тактические учения России и Белоруссии на полигоне неподалеку от города Брест. С российской стороны в них приняли участие усиленная десантно-штурмовая рота и саперное подразделение 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ.

В этом году учения проводились и в Южном военном округе: в начале июня в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» успешно отразили ракетный удар условного противника.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Минобороны России , проверка боеготовности , Восточный военный округ , Сергей Шойгу ...
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