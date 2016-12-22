Путин назначил нового постпреда при СНГ

​Президент Владимир Путин подписал указ о назначении постоянным представителем России при СНГ Андрея Грозова. Другим указом от этой должности освобожден Андрей Шведов. Оба документа опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Шведов был постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ с февраля 2014 года. До этого он работал во Франции, Испании, Болгарии, а также в первом департаменте стран СНГ МИД России.

Грозов до сегодняшнего дня являлся заместителем директора первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел. За время карьеры в МИДе он также работал в европейском департаменте, был консулом в Мюнхене.​