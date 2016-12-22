В Чечне опровергли массовые допросы детей после атак на полицейских

Сотрудники полиции в Шалинском районе Чечни не проводили массовые задержания и допросы подростков после серии нападений на сотрудников полиции в республике. Об этом РБК сообщили в дежурной части ОМВД России по Шалинскому району. Ранее о массовых заражениях тинейджеров со ссылкой на жителей района сообщало издание «Кавказский узел».

«Подростков в таком большом количестве [150–200 человек] мы не задерживали, это неправда. Задержаний, чтоб доставляли в отдел, многочасовые допросы, — такого не было», — сообщили РБК в дежурной части. Представитель пресс-службы при этом допустил, что подразделение по делам несовершеннолетних, «наверное, регулярно проводит» в школах профилактические беседы.

РБК направил запрос в следственное управление СК России по Чеченской Республике.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. В Шали преступники с ножами попытались проникнуть в здание райотдела МВД и ранили двух сотрудников. В Мескер-Юрте преступник совершил подрыв возле поста полиции, а в Грозном водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС. Полицейские открывали по нападавшим ответный огонь. Четверо из нападавших были убиты, пятый умер позже в больнице.

Как выяснилось позже, все участники этих нападений были несовершеннолетними, самому младшему из них было 11 лет. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

После этой серии нападений сотрудники силовых структур забирали подростков прямо с улиц и вели «многочасовые допросы задержанных», писал 27 августа «Кавказский узел» со ссылкой на жителей Шалинского района Чечни. Собеседники рассказали изданию, что, по их оценкам, были задержаны от 150 до 200 человек.

Один из жителей рассказал, что сотрудники правоохранительных органов» ​ездили по улицам и забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству» с участниками нападения.

«Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью», — добавил он, отметив, что «никто ничего не объяснял». ​«Детей нескольких моих знакомых и сына моей сестры тоже задерживали 24 августа. Силовиков интересовало, кто еще мог быть знаком с убитыми, каково отношение этих знакомых к случившемуся и тому подобное», — рассказал другой местный житель изданию.