Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, на которые россиянам следует обратить внимание при выборе школьного рюкзака. Советы опубликованы на сайте службы.

По словам экспертов, вес ранца ученика начальной школы не должен превышать 700 г, для ученика средней и старшей школы — 1 кг. При этом максимальный вес ежедневного комплекта учебников для начальной школы составляет 1,5–2 кг, средней школы — 2,5–3,5 кг и старшей школы — 4 кг.

В связи с этим на школьных рюкзаках должна в обязательном порядке присутствовать маркировка с информацией о возрасте, для которого они предназначены. Портфели должны способствовать сохранению осанки ребенка и обязательно иметь светоотражающие элементы, указывает Роспотребнадзор.

Ранее заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева сообщила, что основной проблемой школьных ранцев являются «отсутствие информирования потребителей о назначении рюкзака и мимикрия под школьные ранцы для детей младшей группы». Таким образом, рюкзаки с яркими картинками и изображениями любимых персонажей мультфильмов не всегда предназначены для учеников начальных классов. Для того, чтобы проверить соответствие веса ранца с учебниками нормативным требованиям, необходимо соотнести этот вес с весом ребенка. Оптимальное соотношение должно составить 1:10.

В «Роскачестве» уточнили, что портфели для учеников начальной школы должны иметь формоустойчивую, твердую спинку, которая полностью прилегает к спине и равномерно распределяет вес. Материал изделия должен быть легким, прочным и водоотталкивающим.