Роскачество рассказало о критериях при выборе школьных рюкзаков

Специалисты Роскачества накануне нового учебного года провели исследование и выяснили, что рюкзаки, предназначенные для учеников начальной школы, не соответствуют требованиям, в том числе по весу. Соответствующий документ с результатами исследования есть у РБК.

«Рюкзаки были изучены по 92 параметрам качества и безопасности. В их числе — масса, размер, оснащение светоотражающими элементами и токсичность», — говорится в сообщении контрольного ведомства.

Как рассказали в Роскачестве, правильный школьный рюкзак для учеников начальной и средней школы должен иметь твердую спинку для распределения нагрузки и поддержания осанки ребенка. Также он должен быть оснащен широкими лямками (не менее 3,5–4 см) и регулировкой ремней. Материал рюкзака должен быть легким, прочным и водоотталкивающим. Внутри рюкзака должно быть не менее двух отделений. Вес ранца ученика начальной школы не должен превышать 700 г, для ученика средней школы — 1 кг.

Тем не менее производители зачастую не соблюдают все нормы техрегламента, пользуясь тем, что на рюкзаке можно не указывать, для кого он предназначен.

«Основная проблема этого рынка — отсутствие информирования потребителей о назначении рюкзака и мимикрия под школьные ранцы для детей младшей группы», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, многие рюкзаки с яркими картинками и изображениями любимых персонажей мультфильмов вовсе не предназначены для учеников начальных классов.

Врач-педиатр Татьяна Буцкая подчеркнула, что неправильно выбранный рюкзак для ребенка может нанести серьезный ущерб здоровью, прежде всего спине: «Возможно появление сколиоза, защемления нервов, проблем с кровообращением и дыханием».