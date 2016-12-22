FT узнала о планах Баффетта вложить $300 млн в платежную систему в Индии
Бизнес, 10:29
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FT узнала о планах Баффетта вложить $300 млн в платежную систему в Индии
Фонд Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway планирует инвестировать не менее $300 млн в крупнейшую в Индии платежную систему Paytm. Об этом сообщают источники газеты Financial Times.
Компания Paytm уже привлекла средства от китайской Alibaba Group (владеет интернет-магазином AliExpress) и японской инвестиционной группы Softbank. Paytm специализируется на платежах по счетам, мобильных платежах, а также продаже на собственном маркетплейсе.
В середине августа стало известно, что Berkshire Hathaway увеличил долю в Apple на 5%. В начале месяца капитализация Apple превысила $1 трлн.