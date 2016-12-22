Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,39 56,52 EUR Нал. 70,64 69,60 USD Бирж. 56,96 +0,30 EUR Бирж. 70,16 +0,41 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9178,90 -13,30 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,60 -1,36% DJIA 25217,94 -0,46% Nasdaq 7595,14 +0,45% FTSE 7214,76 -0,13%
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море
Лента новостей
Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море
Политика, 20 фев, 10:10
0
Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море
Таким образом Вашингтон реагирует на действия России, заявили в американском военном ведомстве. На прошлой неделе в Черное море вошли эсминцы Ross и Carney
Фото: Mcs2 Justin Stumberg / U.S. Navy / Zuma / ТАСС

В конце прошлой недели в Черное море через пролив Босфор вошли два корабля 6-го флота США: эсминцы Carney и Ross. Таким образом, в регионе впервые с июля 2017 года оказались сразу два американских военных корабля. Собеседник телекомпании CNN в Пентагоне сообщил, что решение направить два эсминца в Черное море объясняется стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в Крыму. В частности, речь идет о размещении в районе полуострова подводных лодок.

«Практически все новое, что появляется у России, сразу отправляется в Крым», — сказал собеседник CNN.

В Черное море вошел второй эсминец ВМС США
Политика

Другой источник телекомпании прокомментировал разведывательные полеты американской авиации в бассейне Черного моря тем, что «Россия пытается скрывать свою активность», а потому США пытаются своими методами отслеживать действия ее военных. При этом в Вашингтоне озабочены несколькими фактами опасного сближения российских и американских военных самолетов.

Собеседник CNN в американском военном командовании в Европе заявил, что постоянное наличие американских кораблей должно понизить чувствительность России к присутствию военных США в регионе, которые, например в годы холодной войны, позволяли избегать инцидентов между двумя странами. «Тогда все знали свою роль в танце. Наш бомбардировщик летает в одном месте, их — в другом. Мы поставим свой корабль тут, а они — там. Сейчас мы пытаемся понять, как этот танец выглядит в 2018 году», — сказал он.

Ранее в сообщении пресс-службы 6-го флота целью появления двух эсминцев в Черном море называлось проведение морских операций с целью обеспечения безопасности. «Наше решение об использовании одновременно двух кораблей в Черном море было принято заранее, а не стало следствием реагирования на что-то», — заявлял командир 6-го флота Кристофер Грэйди.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РБК, что нахождение двух американских эсминцев в Черном море ведет к эскалации конфликта между Россией и США. «Вход второго эсминца 6-го флота США не способствует обеспечению стабильности в данном регионе, а в первую очередь способствует эскалации напряженности, которая вызвана самим приходом и носит провокационный характер в отношении России. Действия со стороны США носят агрессивный характер и, на мой взгляд, демонстрируют поддержку радикальных режимов постсоветского пространства», — считает он.

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов.
Теги: Черное море , эсминец ВМС США
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Черное море вошел второй эсминец ВМС США Политика
Британский эсминец HMS Duncan покинул Черное море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.