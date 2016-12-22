Пентагон объяснил усиление группировки ВМС США в Черном море

Таким образом Вашингтон реагирует на действия России, заявили в американском военном ведомстве. На прошлой неделе в Черное море вошли эсминцы Ross и Carney

Фото: Mcs2 Justin Stumberg / U.S. Navy / Zuma / ТАСС

В конце прошлой недели в Черное море через пролив Босфор вошли два корабля 6-го флота США: эсминцы Carney и Ross. Таким образом, в регионе впервые с июля 2017 года оказались сразу два американских военных корабля. Собеседник телекомпании CNN в Пентагоне сообщил, что решение направить два эсминца в Черное море объясняется стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в Крыму. В частности, речь идет о размещении в районе полуострова подводных лодок.

«Практически все новое, что появляется у России, сразу отправляется в Крым», — сказал собеседник CNN.

Другой источник телекомпании прокомментировал разведывательные полеты американской авиации в бассейне Черного моря тем, что «Россия пытается скрывать свою активность», а потому США пытаются своими методами отслеживать действия ее военных. При этом в Вашингтоне озабочены несколькими фактами опасного сближения российских и американских военных самолетов.

Собеседник CNN в американском военном командовании в Европе заявил, что постоянное наличие американских кораблей должно понизить чувствительность России к присутствию военных США в регионе, которые, например в годы холодной войны, позволяли избегать инцидентов между двумя странами. «Тогда все знали свою роль в танце. Наш бомбардировщик летает в одном месте, их — в другом. Мы поставим свой корабль тут, а они — там. Сейчас мы пытаемся понять, как этот танец выглядит в 2018 году», — сказал он.

Ранее в сообщении пресс-службы 6-го флота целью появления двух эсминцев в Черном море называлось проведение морских операций с целью обеспечения безопасности. «Наше решение об использовании одновременно двух кораблей в Черном море было принято заранее, а не стало следствием реагирования на что-то», — заявлял командир 6-го флота Кристофер Грэйди.



Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РБК, что нахождение двух американских эсминцев в Черном море ведет к эскалации конфликта между Россией и США. «Вход второго эсминца 6-го флота США не способствует обеспечению стабильности в данном регионе, а в первую очередь способствует эскалации напряженности, которая вызвана самим приходом и носит провокационный характер в отношении России. Действия со стороны США носят агрессивный характер и, на мой взгляд, демонстрируют поддержку радикальных режимов постсоветского пространства», — считает он.