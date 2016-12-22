ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,40 66,54 EUR Нал. 78,27 76,11 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6329,80 +69,70 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море
Лента новостей
Глава NASA заявил об «усердной» работе по отказу от российских РД-180 03:31, Технологии и медиа СМИ узнали о планах поручить проверку ЕГЭ искусственному интеллекту 03:25, Общество Не менее 27 человек пострадали в ДТП с экскурсионным трактором в Германии 02:59, Общество Бывший адвокат Трампа отверг рассказ о съеденном президентом документе 02:54, Политика Посольство отвергло обвинения о «роли России» в событиях в Шарлоттсвилле 02:23, Политика Жертвами падения планера во Франции стали два человека 01:42, Общество «Коммерсантъ» узнал о прекращении попыток продать «дочку» ВЭБа на Украине 01:39, Финансы Срок приема заявлений на выплаты по ОСАГО предложили радикально сократить 01:13, Общество Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Курганской области 00:50, Общество Зять Эрдогана пообещал остановить обвал турецкой лиры 00:37, Политика Основатель группы «Парк Горького» сообщил об инсульте у Николая Носкова 00:19, Общество Минкультуры предложило Медведеву изменить устав Фонда кино 00:00, Технологии и медиа Беспилотники боевиков в четвертый раз за неделю атаковали базу Хмеймим 12 авг, 23:29, Политика Bloomberg узнал имя «кошелька» для вывода Tesla с биржи 12 авг, 23:26, Бизнес Полиция задержала забравшихся с мангалом на «Медного всадника» вандалов 12 авг, 22:54, Общество СМИ узанали о 17 погибших военных в Афганистане при атаке талибов на базу 12 авг, 22:22, Политика США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном 12 авг, 22:02, Политика Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо прокомментировал госпитализацию 12 авг, 21:56, Общество В Канаде при крушении самолета 1930-х годов пострадали пять человек 12 авг, 21:32, Общество В «Роскосмосе» анонсировали встречу Рогозина с гендиректором NASA 12 авг, 21:10, Технологии и медиа В Московской области при ДТП с маршруткой пострадали четыре человека 12 авг, 20:55, Общество На Украине заявили о риске потери государственности 12 авг, 20:39, Политика Эрдоган заявил о «последней стадии» подготовки военной операции в Сирии 12 авг, 20:18, Политика «Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата Англии 12 авг, 20:15, Спорт Пожарные локализовали крупный природный пожар около Ялты 12 авг, 19:55, Общество Криштиану Роналду забил гол в первом матче за «Ювентус» 12 авг, 19:45, Спорт В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами 12 авг, 19:31, Технологии и медиа Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам 12 авг, 19:25, Политика
Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море
Политика, 03:39
0
Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море
В Черное море вошел американский эсминец Carney. В пресс-службе шестого флота США заявили, что операции этого корабля должны повысить безопасность и стабильность на море
Эсминец USS Carney (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Боевой корабль 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Операции корабля в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море», — говорится в сообщении.

«Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними», — заявил капитан Carney Тайсон Янг.

В Госдуме назвали провокацией появление двух эсминцев США в Черном море
Политика

USS Carney регулярно заходит в Черное море. В феврале 2018 года в Черное море через пролив Босфор вошли два корабля 6-го флота США: эсминцы Carney и Ross. Впервые с июля 2017 года в регионе оказались сразу два американских военных корабля. Собеседник телекомпании CNN в Пентагоне сообщил, что решение направить два эсминца в Черное море объясняется стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в Крыму.

4 марта Carney после 14-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: корабль , Черное море , Пентагон
Главное
СМИ узнали о планах поручить проверку ЕГЭ искусственному интеллекту Общество
Материалы по теме
Эсминец США вошел в порт Хельсинки Общество
В Черное море вошел второй эсминец ВМС США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter