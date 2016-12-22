AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде

Американец Дэвид Катз, устроивший стрельбу во время кибертурнира по игре Madden 19 во Флориде, имел психическое расстройство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в подростковом возрасте Катза дважды госпитализировали в психиатрические учреждения, где ему назначали антидепрессанты и антипсихотические препараты.

Эти данные следуют из документов о разводе родителей Катза. В них также говорится, что они не могли договорится о том, как заботиться о проблемном сыне. При этом отец утверждал, что его жена преувеличивает симптомы психического заболевания подростка.

Стрельба произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing в городе Джексонвилл 26 августа. Портал News4jax со ссылкой на источники сообщал, что в результате погибло четыре человека, однако впоследствии полиция рассказала о трех жертвах. При этом пострадали еще 11 человек.

Стрелявшим оказался 24-летний Дэвид Катз, который является уроженцем Балтимора. Он прибыл в Джексонвилл для участия в кибертурнире. Шериф рассказал, что стрелок покончил с собой, однако причин начала стрельбы не сообщил.