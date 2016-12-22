ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,30 66,14 EUR Нал. 79,38 77,30 USD Бирж. 67,52 +0,42 EUR Бирж. 78,87 +0,92 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6914,10 +237,50 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде
Лента новостей
Тяжелые авиаудары армии Йемена сбили цели хуситов в аэропорту столицы 03:41, Политика Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей 03:05, Политика AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде 03:00, Общество Латвия заявила о возможном конфликте США и ЕС из-за «Северного потока-2» 02:33, Политика Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии 02:10, Политика Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотных автомобилей 02:01, Бизнес В прощальных словах Маккейна нашли скрытую критику политики Трампа 01:29, Политика «Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы 01:11, Общество Франция подготовит меры в случае неудачи переговоров об условиях Brexit 00:39, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 00:25, РБК и Schneider Electric «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии 00:19, Спорт Moody's предсказало ухудшение хронических проблем России из-за санкций 00:11, Экономика Трамп велел приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна 00:06, Общество Более 3 тыс. человек эвакуировали из-за пожара близ статуи Свободы 27 авг, 23:49, Общество Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза 27 авг, 23:29, Общество СМИ узнали о переброске нового вооружения на Хмеймим из-за активности США 27 авг, 23:20, Политика Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках 27 авг, 22:53, Финансы Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 27 авг, 22:51, РБК и Сбербанк Евросоюз по Макрону: сможет ли Брюссель добиться автономии от Вашингтона 27 авг, 22:47, Политика Роспотребнадзор не согласился с данными «Роскачества» о школьной форме 27 авг, 22:27, Общество Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии 27 авг, 22:22, Бизнес Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море 27 авг, 22:00, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн 27 авг, 22:00, Спорт В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях 27 авг, 21:57, Политика Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco 27 авг, 21:28, Бизнес Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС 27 авг, 21:20, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 27 авг, 21:11, РБК и Сбербанк Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации ситуации в Идлибе 27 авг, 21:09, Политика
AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде
Общество, 03:00
0
AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде

Американец Дэвид Катз, устроивший стрельбу во время кибертурнира по игре Madden 19 во Флориде, имел психическое расстройство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в подростковом возрасте Катза дважды госпитализировали в психиатрические учреждения, где ему назначали антидепрессанты и антипсихотические препараты.

Эти данные следуют из документов о разводе родителей Катза. В них также говорится, что они не могли договорится о том, как заботиться о проблемном сыне. При этом отец утверждал, что его жена преувеличивает симптомы психического заболевания подростка.

Стрельба произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing в городе Джексонвилл 26 августа. Портал News4jax со ссылкой на источники сообщал, что в результате погибло четыре человека, однако впоследствии полиция рассказала о трех жертвах. При этом пострадали еще 11 человек.

Стрелявшим оказался 24-летний Дэвид Катз, который является уроженцем Балтимора. Он прибыл в Джексонвилл для участия в кибертурнире. Шериф рассказал, что стрелок покончил с собой, однако причин начала стрельбы не сообщил.

Теги: Флорида , массовая стрельба
Главное
Moody's предсказало ухудшение хронических проблем России из-за санкций Экономика
Материалы по теме
Полиция сообщила о массовой стрельбе в развлекательном центре во Флориде Общество
В полиции рассказали о личности стрелка во Флориде Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter