В полиции уточнили число погибших и пострадавших при стрельбе во Флориде

В американском городе Джексонвилл в результате стрельбы во время кибертурнира погибли три человека, в том числе стрелок, пострадали 11. Об этом сообщил шериф города Майк Уильямс, передает Reuters. Ранее сообщалось о шестерых пострадавших.



По его словам, девять человек получили огнестрельные ранения и по-меньшей мере двое пострадали, когда пытались покинуть место происшествия.



Шериф сообщил, что стрелка звали Дэвид Катз. Ему 24 года. Он из Балтимора и прибыл во Флориду, чтобы принять участие в турнире. Уильямс отказался отвечать на вопрос, почему Катз открыл стрельбу.

Инцидент произошел во время турнира по компьютерной игре Madden 19 в баре GLHF. Очевидцы рассказали Reuters, что мужчина стрелял из револьвера, держа его обеими руками. По данным газеты Los Angeles Times, мужчина начал стрелять после того, как проиграл матч. Он открыл огонь по своим оппонентам, а затем покончил с собой. Других подозреваемых в инциденте нет, отметили в полиции.



​В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Джексонвилле, а также следит за ситуацией.