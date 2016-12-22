В полиции рассказали о личности стрелка во Флориде

Шериф американского города Джексонвилл рассказал о личности стрелка, который застрелил двух человек во время проведения кибертурнира по игре Madden 19 в штате Флорида. Его слова передает Reuters.



Нападавшим оказался 24-летний Дэвид Катз. Сам он выходец из Балтимора. В Джексонвилл стрелок прибыл, чтобы принять участие в турнире. Почему именно Катз открыл стрельбу, шериф не сообщил. Он отметил, что стрелок покончил с собой. Его тело нашли около двух трупов его жертв. Полиция больше не ищет подозреваемых в инциденте.



Катз открыл стрельбу из короткоствольного оружия в субботу, 26 апреля, в баре GLHF, где проходил кибертурнир. По данным газеты Los Angeles Times, мужчина начал стрелять после того, как проиграл в игре. По данным издания, целями были его противники. В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе сам нападавший. По данным американских правоохранительных органов, пострадали 11 человек. Из них девять получили ранения при стрельбе, а остальные двое — пострадали, когда пытались покинуть место происшествия.



Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в Джексонвилле, сообщили в Белом доме. В администрации лидера США отметили, что президент отслеживает ситуацию.

Madden NFL 19 — это спортивная игра об американском футболе компании EA Sports. Ее релиз состоялся 10 августа. Она выпущена для приставок PlayStation 4 и Xbox One, а также для операционной системы Windows.