Латвия заявила о возможном конфликте США и ЕС из-за «Северного потока-2»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что «Северный поток-2» может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Министр выразил обеспокоенность тем, что проект газопровода «Северные поток-2» угрожает увеличить зависимость от одного поставщика и маршрута доставки. При этом он добавил, что такое положение противоречит принципам Энергетического союза.

Ринкевич подчеркнул, что единственным способом решить эту проблему является поддержка Евросоюзом разнообразия источников энергоснабжения, а также развитие внутреннего энергетического рынка ЕС.

Министр добавил, что Латвия прилагает значительные усилия, чтобы снизить зависимость от одного поставщика.

24 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал Украину и Евросоюз найти альтернативные «Северному потоку-2» газовые проекты. По его словам, американского президента Дональда Трампа беспокоит, что Европа «добровольно привязывает себя к российским энергоресурсам».

Согласно проекту «Северный поток-2», Россия и иностранные инвесторы построят газопровод по дну Балтийского моря в Европу. Его мощность составит 55 млрд куб. метров газа в год. В июле Трамп раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода, назвав ее «заложницей России».