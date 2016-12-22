«Роскачество» при проверке школьной формы нашло нарушения в 60% случаев

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

«Роскачество» провело исследования одежды для школьников. При исследовании, которое проводилось вместе с Минпромторгом России, эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Выяснилось, что нарушения есть в более чем 60% проверенных товаров, при этом показатель снизился на 20% (по сравнению с 2016 годом). Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскачества».

Для исследования были закуплены 62 пары брюк, которые, как подчеркнули в «Роскачестве», выпущены «самыми популярными брендами» на российском рынке. Основная часть товаров произведены в России, несколько марок также представляли Бангладеш, Белоруссию, Китай, Турцию и Узбекистан.

Эксперты исследовали брюки по 60 параметрам, среди которых, в том числе, ​наличие токсичных элементов и гигроскопичность (способность ткани впитывать и удерживать влагу). Также ткань товаров проверяли на прочность, «усадку» после стирки, качество пошива и на безопасность использованной фурнитуры.

Брюки шести марок («Лидер Торг», «Одежда», «Смена», «Старт», Olmi и «Наша форма») соответствовали всем нормам по качеству и безопасности, заявили в «Роскачестве».

Исследование также подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки, нарушения различного рода были обнаружены в более чем 60% исследованных товаров, два года назад доля нарушения была более 80%. Проверка выявила, что 22 изделия не соответствовали регламенту по показателю гигроскопичности, 14 пар брюк были с нарушениями требования по способности пропускать воздух. Еще одна распространенная проблема — это несоответствие информации на маркировке изделия его фактическому составу, такие нарушения были найдены в половине исследованных образцов.

Руководитель «Роскачества» Максим Протасов отметил, что фальсификация данных является одной из наиболее серьезных проблем на рынке легкой промышленности в России, однако указал, что некорректная маркировка не всегда является следствием недобросовестности предприятия.​ «Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей», — цитирует его пресс-служба. Протасов призвал производителей внедрять современные методы испытаний при контроле тканей.

Протасов также отметил, что родителям нужно учитывать все нюансы при выборе школьной формы. «В ходе закупок мы видели одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики», — сказал он. Такая подкладка «автоматически создает «эффект парника» даже в самом качественно сшитом костюме», подчеркнул Протасов.

«Результаты исследования Роскачества подтверждают позитивную динамику», — приводит пресс-служба «Роскачества» слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что эксперты не обнаружили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также по прочности и «усадке» ткани после стирки.

Мантуров также указал на необходимость «вычищения «серых» органов по сертификации» и развития потребительской грамотности.