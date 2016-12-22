ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,22 63,15 EUR Нал. 74,23 73,09 USD Бирж. 63,74 +0,40 EUR Бирж. 73,63 +0,40 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6945,20 -154,40 IMOEX 2299,88 +0,08% RTSI 1138,57 -0,57% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25502,18 +0,16% Nasdaq 7859,68 +0,61%
«Роскачество» при проверке школьной формы нашло нарушения в 60% случаев
Лента новостей
В Приморье оштрафовали директора школы за поборы с родителей 09:20, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:10, Партнерский материал Средний размер необеспеченных кредитов в России достиг рекордного уровня 09:03, Финансы В Раде предрекли крах экономики Украины при отмене сообщения с Россией 08:51, Политика Пассажиры упавшего в Мексике самолета подали в суд на авиакомпанию 08:45, Общество В Сеуле прошли обыски в объявившей о находке «Дмитрия Донского» компании 08:32, Общество Полтавченко определился с участием в выборах губернатора Санкт-Петербурга 08:32, Политика Мантуров назвал размер штрафа за недолив топлива на АЗС 08:29, Общество В Приморье задержали сбежавшего из колонии заключенного 08:23, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 08:17, РБК и Сбербанк Mediascope подала иск к Rambler Group на 5,3 млн руб. 08:08, Бизнес «Роскачество» при проверке школьной формы нашло нарушения в 60% случаев 08:01, Общество Летевший из Рима лайнер экстренно сел в Японии из-за поломки двигателя 07:32, Общество Как устроено производство персидских ковров в Иране 07:11, Фотогалерея  В столичном FM-диапазоне нашли возможность для запуска новой радиостанции 07:04, Технологии и медиа Тимошенко рассказала о держащем экономику Украины на плаву факторе 06:52, Политика «Ведомости» сообщили о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты 06:46, Бизнес Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 06:12, РБК и Сбербанк Число пострадавших при взрыве грузовика в Болонье превысило 100 человек 05:59, Общество СМИ узнали о проблемах с запросом на выдачу проходящих по «делу «Новичка» 05:47, Общество Посольство призвало Госдеп объяснить причины задержания четверых россиян 05:20, Политика Более 400 человек эвакуировали из гостиницы в Петербурге из-за пожара 04:39, Общество Кандидат в конгресс США заявила об атаках хакеров из России на ее сайт 04:07, Политика На Сахалине женщина задавила пытавшегося достать упавший мяч ребенка 03:58, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 03:29, Партнерский материал «Лига защиты врачей» призвала сменить следователя по делу врача Мисюриной 03:01, Общество На Украине «исчезновение» Порошенко объяснили частной поездкой в ЕС 02:42, Политика Генконсульство заявило о попытке увидеться с задержанными ФБР россиянами 02:04, Политика
«Роскачество» при проверке школьной формы нашло нарушения в 60% случаев
Общество, 08:01
0
«Роскачество» при проверке школьной формы нашло нарушения в 60% случаев
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

«Роскачество» провело исследования одежды для школьников. При исследовании, которое проводилось вместе с Минпромторгом России, эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Выяснилось, что нарушения есть в более чем 60% проверенных товаров, при этом показатель снизился на 20% (по сравнению с 2016 годом). Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскачества».

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору формы для школьников
Общество

Для исследования были закуплены 62 пары брюк, которые, как подчеркнули в «Роскачестве», выпущены «самыми популярными брендами» на российском рынке. Основная часть товаров произведены в России, несколько марок также представляли Бангладеш, Белоруссию, Китай, Турцию и Узбекистан.

Эксперты исследовали брюки по 60 параметрам, среди которых, в том числе, ​наличие токсичных элементов и гигроскопичность (способность ткани впитывать и удерживать влагу). Также ткань товаров проверяли на прочность, «усадку» после стирки, качество пошива и на безопасность использованной фурнитуры.

Брюки шести марок («Лидер Торг», «Одежда», «Смена», «Старт», Olmi и «Наша форма») соответствовали всем нормам по качеству и безопасности, заявили в «Роскачестве».

Исследование также подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки, нарушения различного рода были обнаружены в более чем 60% исследованных товаров, два года назад доля нарушения была более 80%. Проверка выявила, что 22 изделия не соответствовали регламенту по показателю гигроскопичности, 14 пар брюк были с нарушениями требования по способности пропускать воздух. Еще одна распространенная проблема — это несоответствие информации на маркировке изделия его фактическому составу, такие нарушения были найдены в половине исследованных образцов.

Руководитель «Роскачества» Максим Протасов отметил, что фальсификация данных является одной из наиболее серьезных проблем на рынке легкой промышленности в России, однако указал, что некорректная маркировка не всегда является следствием недобросовестности предприятия.​ «Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей», — цитирует его пресс-служба. Протасов призвал производителей внедрять современные методы испытаний при контроле тканей.

Протасов также отметил, что родителям нужно учитывать все нюансы при выборе школьной формы. «В ходе закупок мы видели одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики», — сказал он. Такая подкладка «автоматически создает «эффект парника» даже в самом качественно сшитом костюме», подчеркнул Протасов.

«Результаты исследования Роскачества подтверждают позитивную динамику», — приводит пресс-служба «Роскачества» слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что эксперты не обнаружили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также по прочности и «усадке» ткани после стирки.

Мантуров также указал на необходимость «вычищения «серых» органов по сертификации» и развития потребительской грамотности.

Теги: «Роскачество» , школьная форма
Главное
Полтавченко определился с участием в выборах губернатора Санкт-Петербурга Политика
Материалы по теме
«Роскачество» проверило ранние арбузы на нитраты и пестициды Общество
«Роскачество» определило идеальные параметры куска шашлыка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter